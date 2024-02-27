В деревне Коми обустроят хоккейную коробку
Жители сел и деревень из пригорода Сосногорска приняли участие в обсуждении реализации народных проектов, в том числе “Народный бюджет”. Селяне из деревни Пожня, пос. Поляна, горожане Сосногорска выдвигали свои предложения для голосования.
Пожненцы голосовали за установку наружного освещения и ремонта дороги на Лесной ул. от детсада до ФАП, обустройство холодного водоснабжения, и колодцев в с. Усть-Ухта в том числе. Селяне также высказались за благоустройство хоккейной площадке, которая уже давно не работает, хотя была создана еще в начале 2000-х годов. В настоящее время хоккейная коробка находится в непригодном для использования состоянии, лед не заливают несколько лет, а это недопустимо, учитывая стратегию развития спорта в стране.
Жители Поляны голосовали за избавление от ветхих строений, создание освещения на Центральной ул., ул. Мира в районе места отдыха. Было также предложено сделать переправу через ручей Потшисаель.
Напомним, что народные проекты обсуждаться будут до начала марта, а потом их предложения рассмотрит бюджетная комиссия и отправят в Сыктывкар.
Рекомендуем по теме:
В Костомукше разобрали скалу ради строительства дома-интерната
Программа "Свой дом в Арктике" стартует 1 февраля
В Архангельске изменят схему движения транспорта
На автобусных маршрутах в Нарьян-Маре установят теплые остановки
Озвучен список самых распространенных видов опасного заболевания в Карелии
Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант
В НАО установили экспериментальный режим эксплуатации беспилотников