В деревне Коми обустроят хоккейную коробку

Республика Коми >> Спорт >> 27.02.2024

Жители сел и деревень из пригорода Сосногорска приняли участие в обсуждении реализации народных проектов, в том числе “Народный бюджет”. Селяне из деревни Пожня, пос. Поляна, горожане Сосногорска выдвигали свои предложения для голосования.

Пожненцы голосовали за установку наружного освещения и ремонта дороги на Лесной ул. от детсада до ФАП, обустройство холодного водоснабжения, и колодцев в с. Усть-Ухта в том числе. Селяне также высказались за благоустройство хоккейной площадке, которая уже давно не работает, хотя была создана еще в начале 2000-х годов. В настоящее время хоккейная коробка находится в непригодном для использования состоянии, лед не заливают несколько лет, а это недопустимо, учитывая стратегию развития спорта в стране.

Жители Поляны голосовали за избавление от ветхих строений, создание освещения на Центральной ул., ул. Мира в районе места отдыха. Было также предложено сделать переправу через ручей Потшисаель.

Напомним, что народные проекты обсуждаться будут до начала марта, а потом их предложения рассмотрит бюджетная комиссия и отправят в Сыктывкар.





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