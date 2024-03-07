Хоккеисты Северного флота сыграли с женской сборной

Архангельская область >> Спорт >> 10.03.2024

Матч, посвященный Международному женскому дню, оказался джентльменским, потому что мужчины не могли дать женщинам проиграть. В результате северянки выиграли у северян 8:5.

Игра состоялась на Ледовой Арене Североморска. В ней встретились хоккейная команда Севфлота "К-21" и женская "К-21 Амазонки". Перед стартом хоккеисток поздравил с 8 марта командующий Севфлотом Герой РФ адмирал А. Моисеев и традиционно для подобного рода поединков сделал символическое вбрасывание шайбы.

Первый период мужчины были сильнее и закончили его со счетом 4:1, но во втором пропустили 7 шайб ради праздника и поднятия настроения дама.

В целом игра носила дружеский характер на утеху зрителям. Хоть зрелищностью она и не отличалась, в ней были и запрещенные щелчки, и финты, и силовые приемы. Но как можно настоящему джентльмену применять силу против представительниц слабого пола? По этой причине игру можно назвать скорее шоу, чем поединком на победу.

После окончания матча мужчины вручили хоккеисткам алые тюльпаны и поздравили с победой и 8 марта.





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