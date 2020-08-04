В Архангельской области выбрали лучших работников туризма
В конкурсе «Лучший по профессии в туризме» архангелогородцы соревновались в знании региона, механизмов работы с туристами, наилучшего сервиса.
Организаторами выступили Федеральное агентство по туризму, региональное Министерство культуры.
Экскурсоводы используют в работе интерактивные методы подачи материала (фотографий прошлых лет, экскурсии-беседы, мастер-классы), администраторы отелей внимательно относятся к настрою туристов, стараются предугадать ожидания.
Обязательным условием конкурса был стаж участников в туризме от 3 лет. Некоторые участники работали в туризме больше 10 лет, постоянно повышая квалификацию.
Участникам из Поморья нужно было доказать навыки, компетенции в испытаниях: понимании правовых актов, знании достопримечательностей, путях решения сложных турситуаций.
Лучшим работником размещения и службы приема признали старшего администратора «Дельта – Отель» К. Ляпушкину, лучшим гидом – Е. Колпакову. Награждение состоится в сентябре, а Екатерине и Кснье придется принять участие в финальном этапе конкурса. Они представят Архангельскую область на уровне федерации.
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