В Карелии готовят к открытию бутафорский концлагерь для детей

В республике скоро откроют необычный объект — концлагерь для детей. В д. Ватнаволок построили копию концлагеря, где воспроизведут быт малолетних узников в финских лагерях.



«Бутафорский концлагерь» уже в декабре примет первых школьников, которых будут привозить на экскурсии по выходным. Для них в музее подготовят программу «Патриотические выходные».



Сейчас на месте возведены бараки из деревянных досок, смотровые и пулеметные вышки. Созданием музея занимается фонд «Открытые возможности», который получил на это грант президента РФ. Для создания объекта использовали декорации фильма «Весури» о малолетних узниках. Этот фильм снимался в Карелии.



Напомним, что в Карелии во время Второй мировой войны были финские концлагеря для советских пленных, в том числе военнослужащих, детей.



Открыть концлагерь именно в этой деревне решили, так как здесь уже есть инфраструктура для отдыха, и туристы сюда приезжают, а новый объект позволит расширить их знания о республике и событиях, которые здесь происходили.