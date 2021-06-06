Петрозаводск преобразился за последние 5 лет

Из-за коронавируса город лишился финских туристов, а взамен большую популярность обрел среди россиян.



Когда границы откроются, туристов из Финляндии ждут сюрпризы. Памятник О. В. Куусинену, доверенному лицу И. Сталина, стоит на своем месте и смотрит на Онежское озеро. Но вокруг все сильно изменилось. Дома сияют новой краской, все вокзальные строения отремонтированы, появилась новая брусчатка и асфальт, парки приобрели облагороженный вид.



На Онежской набережной теперь есть тренажеры, ротонда отремонтирована, как и ЗАГС. Он стал ярко-красным.



Причиной обновления такого масштаба стала важная дата – прошлым летом Карелия отпраздновала 100-летие. Был запланирован большой праздник, а коронавирус не дал его провести, а также лишил Петрозаводск финских туристов.



Перемены людям нравятся, но из денег, выделенных на благоустройство, пропала крупная сумма. Радует то, что к работе подошли серьезно и сделали ее досконально, а не как это принято перед праздниками – покрасить новой краской по старой грязной поверхности с отходящей краской.

