Кировск признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

Мурманская область >> Туризм >> 30.11.2021

Кировск Мурманской области победил в конкурсе «Национальная гостиничная премия» в категории «Лучший город для гостиничного бизнеса (с населением до 100 тыс. человек)».

Организатор - гостиничная ассоциация при поддержке ФА по туризму России. Заявку на участие направлена «Хибинским центром развития бизнеса». Наградили победителей в Президент-Отеле (Москва).

Город на церемонии представил глава Кировска В. Турчинов. Он рассказал, что индустрия гостеприимства в городе представлена 18 отелями, хостелами, 23 ресторанами, кафе. Горно-спортивный кластер состоит из горнолыжного курорта и лыжного стадиона. Все объекты появились на деньги «ФосАгро», которая вкладывает в развитие туризма по 500 млн руб. каждый год.

В 2021 г. Кировск посетили 190 тыс. туристов. К городу растет интерес за счет объектов благоустройства, которые также строят при поддержке «ФосАгро» и облправительства. В работе более 10 проектов, связанных с отельной инфраструктурой.





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