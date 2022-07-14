Турагентство в Сыктывкаре получило предупреждение УФАС за рекламу с недостоверными данными

Республика Коми >> Туризм >> 14.07.2022

Коми УФАС РФ рассмотрели заявление "Спутник-Коми" о выявленных в действиях компании "Фея путешествий" нарушений антимонопольного законодательства. В частности "Фея путешествий" в соцсети "ВКонтакте", на своем сайте распространяет заведомо ложную информацию о том, что работает в сфере туризма 17 лет, и за это время ее услугами воспользовались 90 тыс. туристов.

На самом деле до прошлого года о ней никто не слышал, потому что "Фея путешествий" официально работает на рынке туризма всего год, а как юрлицо зарегистрировано в декабре прошлого года.

Распространяемая информация о продолжительности своего существования и количестве клиентов является ложной и вводящей в заблуждение потенциальных туристов. Так "Фея путешествий" применяет признаки недобросовестной конкуренции, а они запрещены антимонопольным законодательством.

Компания получила предупреждение о прекращении обмана, и если мер предпринято не будет, Коми УФАС РФ возбудит антимонопольное дело. На сегодняшний день "Фея путешествий" продолжает обманывать клиент, а недостоверная информация есть и на сайте, и на страницах компании в соцсетях.





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