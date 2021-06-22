Вологодская область нарастит поддержку производителей мяса

>> Сельское хозяйство >> 22.06.2021

Решение об этом принял глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания правительства. По словам председателя областного Заксобрания Андрея Луценко, депутатам поступают сигналы о значительном росте затрат в мясном животноводстве, что требует утверждения новых ставок субсидирования и увеличения поддержки. Этот вопрос уже обсуждался с руководителями ведущих сельхозпредприятий, которые подтвердили, что отрасль испытывает значительные сложности. Без господдержки производство мяса на некоторых предприятиях будет убыточным, компании вынуждены приостанавливать реализацию текущих инвестиционных проектов из-за увеличения себестоимости выпуска продукции и удорожания строительных материалов.

На прошлой неделе депутаты уже выделили в рамках принятия поправок в бюджет 46 млн рублей для выдачи субсидий производителям мяса по текущим ставкам. Всего на поддержку отрасли направят свыше 184 млн рублей. Однако неизменность ставок приведет к уменьшению доли господдержки в затратах предприятий и ухудшению их финансового состояния.

Учитывая эту проблему, депутаты попросили поддержать идею о росте ставок субсидий для производителей мяса на 30-35%. На эти цели придется выделить дополнительные 26 млн рублей. Губернатор поддержал эту инициативу, отметив, что продовольственная безопасность остается для властей региона безусловным приоритетом.





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