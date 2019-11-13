Глава НАО обещал отправить нерадивых чиновников в тундру
Угроза прозвучала в ходе совещания, посвященного реализации сырья оленеводческими хозяйствами.
Ю. Бездудный пообещал всех нерадивых чиновников от сельского хозяйства послать в тундру, если они не решат вопрос сбыта продукции оленеводства.
В 2021 г. убойная кампания была организована плохо. Проблемой занимались депутаты и лично губернатор. Оленеводам не создали нормальных условий, от чего они несли убытки. Если такое еще раз повториться, брать все мясо у оленеводов придется чиновникам. Они же пойдут в тундру выращивать оленей, а кто-то другой возьмется за сбыт. Весь департамент, мясокомбинат должны эту проблему решить.
Проблема реализации оленины образовалась в оленеводческих хозяйствах в связи с сокращением нарьянмарским предприятием «Мясопродукты» объема закупки сырья. На эту затоваренность продукцией Бездудный обратил внимание в начале 2021 г., но года оказалось мало, чтобы проблема была решена, а точнее, ее просто не решали. Теперь настала кризисная ситуация, когда мяса много, а девать его некуда.
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