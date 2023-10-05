В Нарьян-Маре пройдет выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 05.10.2023

Завтра в нарьян-марском ДК «Арктика» в 11.00 - 14.00 состоится выставка-ярмарка в честь Дня работника сельского хозяйства.

Департамент экологии и АПК округа сообщил, что в ярмарке будут принимать участие: компании «Харп», Семяшкин М. П., «Ненецкая агропромышленная компания», «Мясопродукты», «Владимирский хлебокомбинат», «Нарьян-Марский хлебозавод», ГОРПО, Палешев А.Е. 

Здесь можно будет купить рыбную, молочную, мясную продукцию, колбасы, деликатесы из оленины хлебобулочные изделия, кондитерку, познакомиться с новинками производителей.

Также в ДК пройдет чествование аграриев. АПК НАО славится трудолюбивыми талантами, поэтому в пятницу лучшим работникам вручат правительственные награды и знаки отличия от Минсельхоза РФ, окружной администрации, Департамента экологии и АПК НАО.

Не понятно только почему ярмарка состоится в будний день и будет длится всего 3 часа. Все люди в это время на работе, и даже не на обеденном перерыве. Почему нельзя было провести мероприятие в субботу, когда на него пришло бы и приехало из сел больше людей?





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