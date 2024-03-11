Вологодчина попала в ТОП-5 регионов по доходам от лесной отрасли

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 11.03.2024

Леса Вологодчины в 2023 г. обеспечили областную и федеральную казну на 3,3 млрд руб. В региональный бюджет поступило немного меньше половины доходов от использования региональных лесов – 1,5 млрд руб.

Вологодская область находится в ТОП-5 субъектов РФ по лесному доходу, а в Северо-Западном ФО Вологодчина находится на 2-м месте.
Больше поступлений обеспечивает аренда лесных участков, так как только от нее приходит 63,9 млрд руб. Довольно доходная статья бюджета - продажа лесонасаждений субъектам МСБ, для личных нужд, муниципальных нужд.

Вологодчина всегда славилась лесами, особенно хвойными, которых здесь около 60% от всех лесов. Они находятся под охраной государства, задача которого - сохранить их и использовать максимально эффективно. Лесная промышленность работает активно, как и лесовосстановление. Здесь удобная территория для организации лесозаготовок, для организации отдыха, для создания хозяйств, занимающихся выращиванием саженцев. Но много лесов не используются, так как находятся в заболоченной труднодоступной местности. В регионе идет активная вырубка леса, и многие защитники экологии считают, что Вологодчина злоупотребялет свои главным ресурсом ради заработка.








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