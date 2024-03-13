Ю. Бездудный поддержал строительство молочной фермы в Оксино

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 13.03.2024

Глава НАО считает, что строительство молокоферм гарантирует продовольственную безопасность, помогает сохранить рабочие места. Он поддерживает проект, поскольку строя фермы население получает качественную молочную продукцию, в том числе дети в школах и детсадах.

Глава Департамента АПК округа А. Чабдаров рассказал, что для фермы в Оксино подобран оптимальный размер. Здесь будет телятник и главное здание. Строительство начнут летом.

Программа модернизации и строительства ферм доказала свою эффективность. У Ненецкой агропромышленной компании отличные производственные показатели по валовому производству, среднегодовому удою. Они является лидером среди других хозяйств. В отделении Оксино средний удой в год 6 тонн на корову. На ферме есть корова-рекордсменка округа, которая за год дала молока около 9 тонн.

Добиться рекордных показателей помогает коллектив фермы, которая отмечает 40 лет работы. Именно персонал содержит ее в чистоте, ухаживает за животными, которые и дают рекордные показатели.





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