В Архангельске хотят перестроить торговый центр

Архангельская область >> Бизнес >> 01.10.2023

В Архангельске решили переделать здание ТЦ в Привокзальном районе. 

Ранее в здании на Обводном канале был мебельный магазин, но с сентября здание, ранее принадлежавшее компании «Эспас» из Северодвинска перешло другому владельцу. До этого здание занимал крупный ресторан азиатской кухни.

Теперь в 3-этажном здании идет ремонт, его хотят сделать пятиэтажным. Назначение тоже изменится. В здании будут располагаться офисы. Официально это звучит как деловое управление, т. е. размещение объектов деятельности управленцев, не связанных с муниципальным или госуправлением или предоставлением услуг, с целью обеспечения сделок без передачи товара.

Общественные слушания по проекту еще не завершились. Они будут проводиться до 11 октября.

Заказчиком проекта выступает местный депутат облсобрания и предприниматель М. Авалиани. Он является учредителем нескольких медицинских и фармкомпаний в АО, в том числе медцентра «АВА Клиник», службы скорой помощи «Шанс», «Офтальмологической лазерной клиники», пансионата «Забота», гендиректором ТК «На Окружной».





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