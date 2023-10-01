В Архангельске хотят перестроить торговый центр

В Архангельске решили переделать здание ТЦ в Привокзальном районе.



Ранее в здании на Обводном канале был мебельный магазин, но с сентября здание, ранее принадлежавшее компании «Эспас» из Северодвинска перешло другому владельцу. До этого здание занимал крупный ресторан азиатской кухни.



Теперь в 3-этажном здании идет ремонт, его хотят сделать пятиэтажным. Назначение тоже изменится. В здании будут располагаться офисы. Официально это звучит как деловое управление, т. е. размещение объектов деятельности управленцев, не связанных с муниципальным или госуправлением или предоставлением услуг, с целью обеспечения сделок без передачи товара.



Общественные слушания по проекту еще не завершились. Они будут проводиться до 11 октября.



Заказчиком проекта выступает местный депутат облсобрания и предприниматель М. Авалиани. Он является учредителем нескольких медицинских и фармкомпаний в АО, в том числе медцентра «АВА Клиник», службы скорой помощи «Шанс», «Офтальмологической лазерной клиники», пансионата «Забота», гендиректором ТК «На Окружной».