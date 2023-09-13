Петрозаводский центр «Особенная красота» начал сотрудничать с социальными госучреждениями

«Особенная красота» начала сотрудничество с соцгосучреждениями, пансионатами республики. В первый день парикмахерскую посетили постояльцы интерната «Черемушки». 10 людям были сделаны стрижки, укладки, покраска волос. Всего в интернате около 280 человек а своего парикмахера нет.



Специалисты-парикмахеры будут принимать клиентов как на своем рабочем месте, так и приезжать в соццентры. Работают они не бесплатно, но по льготным расценкам. Себе в помощники они готовы взять маникюршу.



Массажный кабинет уже работает, там трудоустроен инвалид по зрению. У таких людей хорошо развита чувствительность, поэтому они чувствуют проблемные места даже не читая диагноза врача.



Помещение для социальной парикмахерской на ул. Станционной занимает почти 300 кв. м., поэтому здесь не ограничатся только парикмахерскими услугами. В него вложили деньги, полученные от государства в виде субсидии, также вложились спонсоры.

Центр постепенно расширяется, со временем здесь будет работать кабинет массажа в 2 смены, маникюра, визажа и парикмахерская.

