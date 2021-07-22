Т. Голикова анонсировала реконструкцию Новодвинского дома культуры

Архангельская область >> Культура >> 22.08.2021

Здание 1954 г. не используют по назначению. Проект его реконструкции проведут в 2022 г. за счет федеральной казны.

Новодвинский культурный центр посетила зампредседателя Правительства РФ Т. Голикова в рамках рабочей поездки в Архангельскую область. Вместе с ней прибыла и министр культуры России О. Любимова.

Здание Новодвинского ДК находилось в неудовлетворительном состоянии долгое время. В 2012 г. учреждение переехало в приспособленные помещения, а горадминистрация Новодвинска обеспечивает тепловой режим и охрану здания.

Реконструкция культурного центра оценивается в 216,5 млн руб. Вопрос обсуждали на совещаниях разного уровня. Муниципалитет ранее заказывал экспертизу здания, а по ее итогам подготовили проектно-сметную документацию для капремонта. В 2019 г. получено положительное заключение государственной экспертизы.

Сейчас корректируется смета, так как выросли цены на стройматериалы, проводится конъюнктурный анализ. Стоимость реконструкции достигнет 300 млн руб.

После открытия в центре можно предоставлять социально-творческие и культурно-досуговые услуги детям и взрослым на современном уровне. Учреждение объединяет 927 участников худсамодеятельности, 56 клубов и творческих коллективов.





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