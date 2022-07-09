«Таинственный лес» под Кировском впервые приглашает гостей летом

Недалеко от Кировска в арт-парк «Таинственный лес » впервые открыл летний сезон. Здесь гости могут увидеть мамонтов, древних людей, динозавров. Сегодня состоится открытие сезона, по случаю которого организаторы подготовили праздничную программу на 3 дня.



С 8 по 10 июля пришедших ждут концерты, музыкальные перформансы, звуковые дорожки «+Оркестр В+» (Ижевск).



Напомним, что ранее арт-парк работал лишь зимой и так работал 5 лет. Зимой здесь было много снега, ледовых фигур, разноцветная декоративная подсветка, создающая атмосферу таинстевенного леса. Что парк представляет собой летом, можно увидеть уже сейчас.



Сегодня парк открыт с 14:00 до 22:00, 9 и 10 июля - с 12:00 до 22:00. Далее до сентября, парк работает по будним дням с 15:00 до 22:00, в выходные - с 12:00 до 22:00.



В регионе активно работают над повышением туристической привлекательности Мурманской области, поскольку страна вынуждена делать акцент на внутреннем туризме. Приспособление Таинственного леса под летний отдых - один из путей туристической оптимизации.

