Фестиваль национальных культур завершился в Мурманске

Событие состоялось в рамках Дня народного единства в в мурманском сквере на ул. Ленинградкой. Фестиваль "Не хлебом единым" включал выставки национальных объединений культуры МО, мастеров декоративного и прикладного искусства, работу тематических площадок о быте, культуре народов страны. Была представлена отдельная программа, организованная Домом дружбы.



Пользовалась популярностью локация саамского подворья, которая представляла собой традиционное жилище саамов – кувакс. Здесь проходила выставка саамского рукоделия. В казачьем курене можно было увидеть костюмы, предметы быта, оружие казачества. Их можно было фотографировать, трогать и даже примерять.



Гости с интересом изучали площадки, покупали изделия ручной работы от народных мастеров. Особенно пользовались спросом сувениры у туристов, которые подгадали свой приезд в Мурманск к событию.



Мурманчане приняли участие в "Хороводе Единства", потом развернули флаг страны и приняли участие в концерте, который больше напоминал митинг с лозунгами о народном единстве.



Подобные мероприятия стали привычными, и люди активно принимают в них участие, особенно сейчас, когда на улице холодно, мрачно и хочется какого-то праздника.











