В сыктывкарской "сковородке" снова откроют танцевальный зал
В Сыктывкаре будет отремонтирован танцзал Дома развития культуры и искусства ("сковородки"). На госзакупках уже появился тендер на ремонт в ДРКиИ парка им. Кирова. Контракт оценивается в 4 млн руб. Заявки принимаются до 15 декабря. 19 декабря комиссия выберет подрядчика, с которым заключат договор.
В техдокументации отмечено, что подрядной организации нужно отремонтировать танцевальный зал 2-этажного здания, которое имеет сложную форму. В нем и находится ДРКиИ. Доделать работы нужно до 15 марта следующего года.
Подрядчику предстоит сделать демонтаж - разобрать гипсокартонную облицовку потолков и стропильных балок, вывезти мусор. Потом следует смонтировать светотехническое и световое оборудование, розетки. Когда кабель проложат, подрядчик должен установить систему вытяжной/приточной вентиляции, поскольку она очень важна для особого микроклимата в танцевальном зале.
Когда танцевальный зал сможет принять первых танцоров, пока неизвестно, так как после сдачи объекта нужно будет обустроить его всем необходимым.
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