В сыктывкарской "сковородке" снова откроют танцевальный зал

Республика Коми >> Культура >> 11.12.2023




В Сыктывкаре будет отремонтирован танцзал Дома развития культуры и искусства ("сковородки"). На госзакупках уже появился тендер на ремонт в ДРКиИ парка им. Кирова. Контракт оценивается в 4 млн руб. Заявки принимаются до 15 декабря. 19 декабря комиссия выберет подрядчика, с которым заключат договор.

В техдокументации отмечено, что подрядной организации нужно отремонтировать танцевальный зал 2-этажного здания, которое имеет сложную форму. В нем и находится ДРКиИ. Доделать работы нужно до 15 марта следующего года.

Подрядчику предстоит сделать демонтаж - разобрать гипсокартонную облицовку потолков и стропильных балок, вывезти мусор. Потом следует смонтировать светотехническое и световое оборудование, розетки. Когда кабель проложат, подрядчик должен установить систему вытяжной/приточной вентиляции, поскольку она очень важна для особого микроклимата в танцевальном зале.

Когда танцевальный зал сможет принять первых танцоров, пока неизвестно, так как после сдачи объекта нужно будет обустроить его всем необходимым.





Рекомендуем по теме:

Выгул собак в Мурманске станет удобнее

В Вологде подписан контракт на ремонт тракта водоподачи из Кубенского озер

В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры

Общежитие колледжа искусств в Мурманске отремонтируют за 44 млн руб.

На ремонт тротуаров в Сыктывкаре направят 6 млрд руб.

В Архангельске снесли десять самовольных ларьков


Кукольный театр появится в в составе поезда Деда Мороза

В Мурманске проходит кинофестиваль “Северный характер”

В Архангельск приехал мастер боевых искусств В. Демин

В «Большом этнографическом диктанте» приняли участие 5,5 тыс. представителей НАО

В Сыктывкаре проходят соревнования по хоккею с мячом

В Карелии жители обречены на информационный голод

Вологда стала лидером РФ по качеству экосреды
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета