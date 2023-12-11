В сыктывкарской "сковородке" снова откроют танцевальный зал







В Сыктывкаре будет отремонтирован танцзал Дома развития культуры и искусства ("сковородки"). На госзакупках уже появился тендер на ремонт в ДРКиИ парка им. Кирова. Контракт оценивается в 4 млн руб. Заявки принимаются до 15 декабря. 19 декабря комиссия выберет подрядчика, с которым заключат договор.



В техдокументации отмечено, что подрядной организации нужно отремонтировать танцевальный зал 2-этажного здания, которое имеет сложную форму. В нем и находится ДРКиИ. Доделать работы нужно до 15 марта следующего года.



Подрядчику предстоит сделать демонтаж - разобрать гипсокартонную облицовку потолков и стропильных балок, вывезти мусор. Потом следует смонтировать светотехническое и световое оборудование, розетки. Когда кабель проложат, подрядчик должен установить систему вытяжной/приточной вентиляции, поскольку она очень важна для особого микроклимата в танцевальном зале.



Когда танцевальный зал сможет принять первых танцоров, пока неизвестно, так как после сдачи объекта нужно будет обустроить его всем необходимым.