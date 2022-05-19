В Вологде подписан контракт на ремонт тракта водоподачи из Кубенского озер

Вологодская область >> Экономика >> 19.05.2022

Контракт на 302 млн руб. На ремонт тракта водоподачи подписан в Вологде. Тендер на проведение 3 и 4 этап ремонта выиграла компания «ИммидСтрой». Работы будут проводиться на деньги городского, федерального и областного бюджетов.

Контракт заключен до декабря 2024 г. К этому времени надо отремонтировать участки 1700 м и 1276 м. Диаметр тракта 1,4 м.

Решение о ремонте принято в 2018 г. на Градостроительном совете. Оно стало шагом по обеспечению стабильного водоснабжения Вологды, так как Кубенское озеро - запасной источник воды для города.

Первы этап ремонта выполнили в 2019 г., второй - в 2020 г. Это дало возможность наладить подачу воды в случае необходимости из Кубенского озера.

И эта необходимость случилась летом 2021 г., когда из-за сильной жары резко снизился уровень воды в р. Вологда. 70% воды тогда поступало из озера.

Ремонт важно продолжить. Работы завершат в ноябре 2024 г.

Ремонт всего тракта позволит предотвратить аварийные ситуации, бесперебойно давать вологжанам воду при необходимости. Работа идет по госпрограммы «Охрана окружающей среды... на 2021 - 2025 гг.».





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