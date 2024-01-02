Куда в Архангельске сходить на новогодних каникулах

С сегодняшнего дня по 8 января открыты: Музей изобразительных искусств, Усадебный дом Плотниковой, Старинный особняк, Музеи Писахова и художественного освоения Арктики. В Музее Писахова представлены экспозиция козуль — город из пряников.



Северный мормузей проводит экскурсии «Тысячелетие северного мореплавания», «Долгая выдержка», мастер-класс «Нескучный музей» для детей и экскурсию по всему музею для семей.



Гостиные дворы работают в 10:00 - 19:00. Работает Краеведческий музей. Ежедневно проводятся мастер-классы на разную тему, экскурсии для детей по выставочному проекту, представляющий иконы, храмовые скульптуры «Неземная красота», хотя тема не совсем детская.



«Малые Корелы» приглашают в «Дом Деда Мороза», где пообщаться с главным героем праздников можно в 12:00 - 15:00.



В музее «Архангельский пряник», открытом в 10:00 - 19:00 ежедневно проходят экскурсий с гидом. Записаться на них можно заранее. Стартуют экскурсии через 2 часа, т. е. каждый четный час.



Но самое большое разочарование - нет ни новогодних экспозиций, не игрушек.