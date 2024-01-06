Новое ремесленное пространство “Петровский” в Петрозаводске приглашает на мастер-классы

3 - 6 января в ремесленном пространстве проводятся мастер-классы по приготовлению калитки, чая по-карельски, искусству верховой набойки по ткани. Помимо занятий здесь можно посетить выставку декоративно-прикладного творчества Карелии.



Одной из участниц обучающих программа стала Насто, которая обучала искусству карельской кухни. Многим она известна как участница “Битвы шефов”. Посетителям также показали, как легко сделать тканевую сумку с разноцветной набойкой из узоров заонежской вышивки.



4 и 6 января новогодние мастер-классы прошли на ул. Андропова, 1.



Напомним, что арт-пространство открылось в начале декабря 2023 г. на месте, где ранее располагался одноименный ресторан. Теперь это локация для творческих людей, которые хотят чему-то научиться, показать свои способности, сходить на выставку, лекцию, воркшоп, принять участие в квестах ярмарках изделий ручной работы. На новогодние праздники в “Петровском” запланирована обширная программа для взрослых и детей, призванная не только показать, но и научить чему-то гостей.