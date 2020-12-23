В районе села Нижняя Пеша демонтированы старые телефонные линии

Работы направлены на минимизацию негативного влияния на окружающую среду. Их провели в рамках окружного проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».



Департамент природных ресурсов НАО принял работы по демонтажу телефонных линий в Нижней Пеши. В рамках работ удалось очистить земельные участки в радиусе 50 км вблизи села.



Работу выполнила местная компания «Автомаркет». Она приняла участие в тендере и выиграла его. С компанией был заключен госконтракт на 1,17 млн руб. Эти деньги были выделены из бюджета округа.



Телефонные линии демонтированы в восточном и западном направлении от с. Нижняя Пеша. Старые провода являются источниками накопленного эковреда. Их остатки вместе с полуразрушенными столбами мешают населению и особенно диким животным. Кроме того, воздушные телефонные линии - это вчерашний день. Сейчас в городах все провода прячут под землю, чтобы не портить эстетический вид улиц.



На сегодня показатели окружного проекта «Чистая страна», установленные на этот год, выполнены на 100%.