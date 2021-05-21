В Сыктывкаре приступили к борьбе с борщевиком

Республика Коми >> Экология >> 21.05.2021

В Сыктывкаре химическая обработка сорняка началась 19 мая с ул. Микушева. Предстоит долгая кропотливая работа, поскольку растение живучее, от него очень тяжело избавиться. Его нельзя вырубать и даже ликвидация корневой системы на избавляет от распространения растения. Уничтожать его нужно в строго определенный период, иначе ликвидации будет иметь противоположный эффект.

Обработка будет проходить в 3 этапа и продлится до середины августа. Под обработку попали городские территории площадью 800 тыс. «квадратов» - 86 участков (Орбита, Нижний Чов, Лесозавод, Октябрьский пр., ул. Маркова, Элеваторная, Лесопарковая, Печорская, Ручейная.
В прошлом году было обработано 550 тыс. «квадратов», в 2019 – 225 тыс. «квадратов» борщевика.

В 2021 г. на уничтожение борщевика выделили 2,1 млн руб. из городской казны.

Напомним, что применяемые в обработке гербициды в России разрешены к применению, считаются безопасными для людей, животных, птиц, обладают небольшой пестицидной нагрузкой на землю. Химикат воздействует на само растение.





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