В Сыктывкаре приступили к борьбе с борщевиком

В Сыктывкаре химическая обработка сорняка началась 19 мая с ул. Микушева. Предстоит долгая кропотливая работа, поскольку растение живучее, от него очень тяжело избавиться. Его нельзя вырубать и даже ликвидация корневой системы на избавляет от распространения растения. Уничтожать его нужно в строго определенный период, иначе ликвидации будет иметь противоположный эффект.



Обработка будет проходить в 3 этапа и продлится до середины августа. Под обработку попали городские территории площадью 800 тыс. «квадратов» - 86 участков (Орбита, Нижний Чов, Лесозавод, Октябрьский пр., ул. Маркова, Элеваторная, Лесопарковая, Печорская, Ручейная.

В прошлом году было обработано 550 тыс. «квадратов», в 2019 – 225 тыс. «квадратов» борщевика.



В 2021 г. на уничтожение борщевика выделили 2,1 млн руб. из городской казны.



Напомним, что применяемые в обработке гербициды в России разрешены к применению, считаются безопасными для людей, животных, птиц, обладают небольшой пестицидной нагрузкой на землю. Химикат воздействует на само растение.

