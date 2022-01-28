Цифровую карту распространения борщевика создали на Вологодчине

Вологодская область >> Экология >> 28.01.2022

Для борьбы с борщевиком Сосновского, захватывающим большие сельскохозяйственные территории в регионе, запущена интерактивная карта. Бороться с сорным растением трудно и опасно, так как оно очень тяжело выводится и является ядовитым под лучами солнца. Обычные способы борьбы – химия, удаление с корнями – на борщевик не действуют из-за особенностей размножения.

Автоматизированная система даст возможность контролировать качественную и эффективную обработку на земельных участках в населенных пунктах.

Разработчиком проекта является «Бюджетный регион». Недавно состоялась встреча специалистов с представителями муниципалитетов, которым представили функционал системы, способы внесения данных по обработке борщевика.

Региональный бюджет по госпрограмме комплексного развития сельхозтерриторий Вологодской области дает субсидии на проведение борьбы с распространением растения. В этом году в Департамент сельского хозяйства обратились 106 муниципалитетов за 93,4 млн руб., планируемая площадь обработки - 2,9 тыс. га.





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