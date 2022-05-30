В Усть-Куломском районе заработала первая в Коми перегрузочная площадка с пресс-компактором для сбора мусора
Это первая не только в Усть-Куломском районе, но и в республике перегрузочная площадка, работающая с пресс-компактором для мусора. Оборудование дорогое, поэтому кулено в лизинг. Его цена - 22 млн руб.
Выгрузка из машин и прессовка отходов занимает 15 минут. Установлено 5 спецконтейнеров, чья замена проводится автоматически.
«Региональный оператор Севера» купил грузовые авто с системами "мульти-лифт". Это было необходимо для реализации проекта, позволяющего изменить систему сбора и перевозки отходов в Усть-Куломском районе. Техника может вести сбор отходов в населенных пунктах, привозить их на перегрузку, сразу загружать в бункер, а там под высоким давлением мусор спрессовывается в контейнеры до 27 кубометров.
Что это дает? Благодаря такому способу нет необходимости пользоваться свалками для временной перегрузки. На сыктывкарский полигон вывозят сразу огромное количество мусора меньшими силами, что удешевляет процесс. Это со всех сторон выгодно для бюджета региона, поэтому идея получила поддержку.
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