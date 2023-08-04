НАО в третий раз присоединится к проекту «Чистая Арктика»

Серия мероприятий федерального проекта направлена на улучшение состояния окружающей среды.



7 августа волонтеры вылетят на уборку берега Баренцева моря в Старый Варандей. Добровольцы 10 дней будут очищать территорию от мусора, металлических предметов.



В группу помощников войдут как окружные, так и федеральные волонтеры, представители «Боевого братства». В группе 20 человек. Зачем было привлекать федеральных волонтеров, остается загадкой, потому что организовать своих обошлось бы дешевле. Но, видимо, компания «ЛУКОЙЛ-Коми», которая традиционно поддерживает это мероприятие, денег не считает.



Главным мероприятием в рамках проекта в НАОе станет экофорум «ЭКОАРКТИКА 2023». 26 августа пройдет субботник, во время которого очистят лес.

В программе форума запланировано проведение круглого стола на тему сохранения водных объектов, мероприятия по экологии/геологии для школьников. Круглый стол пройдет 15 сентября при участии экологов и экспертов.



В прошлом году жители НАО смогли очистить 2 га тундры.