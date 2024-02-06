Губернатор МО потребовал наказать мусорного оператора за плохую работу в Мончегорске

Мурманская область >> Экология >> 06.02.2024

А. Чибис недоволен ситуацией с плохой уборкой мусора в Мончегорске. В городе постоянно переполнены контейнеры с мусором, поэтому мусор валяется в окрестностях. Виноваты в несвоевременном вывозе мусора оператор. Именно он виновен в мусорном коллапсе, поэтому должен понести за это ответственность. Горожане платят не за такой уровень обслуживания. Оператор не выполняет свою работу. Хорошо, что сейчас зима, и мусор не воняет и не разлагается, в летнее время такая ситуация грозила бы распространением микробов и болезнями.

Губернатору не понятно, почему до сих пор в отношении мусорного оператора не были применены санкции. Его как минимум нужно было наказать и оштрафовать. Чибис дал 2 дня министру энергетики А. Кобытеву на решение проблемы.

Министр сообщил, что мусоровоз уже работает, но имеют место технические поломки. С оператором проводится работа по части усиления транспортной составляющей, но не понятно, как можно было выбрать регионального оператора, который не в состоянии обеспечить вывоз мусора при какой-то поломке мультилифтов. Почему нет замены сломавшимся машинам?





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