Роспотребназдзор проверил воздух Сыктывкара после пожара на хлебозаводе

Республика Коми >> Экология >> 19.03.2024

16 марта произошло возгорание на крыше цеха «Сыктывкархлеба». Площадь пожара 500 кв. м. После тушения огня на ул. Громова, 83 Роспотребнадзор провел мониторинг качества воздуха. В таких случаях проверка воздуха является стандартной процедурой.

В лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии Коми» проводят анализ проб воздуха, взятых в районе пожара и на территории близлежащей территории, где находится жилкомплекс Сыктывкара. Загрязняющих веществ оказалось не больше гигиенической нормы, это значит, что токсичные вещества и предметы не горели. Жителям и работникам завода не стоит опасаться за свое здоровье.

Напомним, что в 15:16 16 марта ГУ МЧС получило сообщение о пожаре на «Сыктывкархлебе». Персонал хлебозавода покинул опасные зоны самостоятельно. Никто не пострадал. На месте пожар тушили 39 пожарных и 15 единиц техники. Через два часа огонь удалось локализовать.

Причиной пожара называют ремонт на крыше формовочного цеха. Возможно где-то произошло замыкание. Соседние цеха не пострадали.





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