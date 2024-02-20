Роспотребназдзор проверил воздух Сыктывкара после пожара на хлебозаводе

16 марта произошло возгорание на крыше цеха «Сыктывкархлеба». Площадь пожара 500 кв. м. После тушения огня на ул. Громова, 83 Роспотребнадзор провел мониторинг качества воздуха. В таких случаях проверка воздуха является стандартной процедурой.



В лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии Коми» проводят анализ проб воздуха, взятых в районе пожара и на территории близлежащей территории, где находится жилкомплекс Сыктывкара. Загрязняющих веществ оказалось не больше гигиенической нормы, это значит, что токсичные вещества и предметы не горели. Жителям и работникам завода не стоит опасаться за свое здоровье.



Напомним, что в 15:16 16 марта ГУ МЧС получило сообщение о пожаре на «Сыктывкархлебе». Персонал хлебозавода покинул опасные зоны самостоятельно. Никто не пострадал. На месте пожар тушили 39 пожарных и 15 единиц техники. Через два часа огонь удалось локализовать.



Причиной пожара называют ремонт на крыше формовочного цеха. Возможно где-то произошло замыкание. Соседние цеха не пострадали.