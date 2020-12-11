В Коми получили второй Ан-24 для внутрирегиональных маршрутов

Республика Коми >> Экономика >> 11.12.2020

Новый самолет Ан-24 поступил на баланс парка компании «Комиавиатранс» в Сыктывкаре. Он уже прошел тестовые полеты, получил необходимые разрешительные документы, поэтому готов к работе. Из Пскова борт долетел своим ходом.

Самолет будет использоваться на маршрутах из Сыктывкара в Воркуту и из Усинска и Усть-Цильмы уже в ближайшее время. Это самые востребованные маршруты, по которым ранее летали самолеты, но сейчас это случается крайне редко.

Глава республики В. Уйба не раз подчеркивал важность восстановления авиаперевозок внутри республики. Сейчас с этим наблюдаются проблемы, а самым доступным видом транспорта остаются маршрутные автобусы. Но Зиминым дорогам даже им передвигаться сложно.

Железной дорогой добраться можно не до всех городов. Быстро добраться из одного города в другой невозможно, поэтому авиасообщение должно быть. Уйба решил получить для Коми 3 самолета Ан-24 и один Ан-26 для нужд санитарной авиации. В перспективе количество самолетом может быть увеличено на несколько единиц.





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