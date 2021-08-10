Аэропорт «Мурманск» с проектом нового аэровокзала стал резидентом Арктической зоны РФ

Аэропорт, используя преференции резидента Арктической зоны России, спроектирует новый аэровокзал внутренних воздушных линий. Новый терминал повысит пропускную способность, позволит улучшить качество обслуживания, скорость обработки багажа. Объект ввести планируют летом 2023 г.



Аэровокзал будет пропускать 400 пассажиров в час, 1 млн в год. Комплекс построят с правой стороны от существующего, оснастят «рукавами» для высадки пассажиров, что важно для региона с суровым климатом. Дизайн фасада воплотит образ Хибинских гор с полярным сиянием.



Строительство терминала обойдется в 2 млрд руб., создаст 200 рабочих мест. По соглашению с Корпорацией развития Арктики вложения составят 1,9 млрд руб. Резидент может пользоваться широким спектром преференций при реализации проекта.



В будущем будет расширен новый терминал, реконструирован существующий.



Директор УК «Столица Арктики» А. Шутов сообщил, что Корпорация комплексно сопровождает резидентов Арктической зоны России и ТОР на территории Мурманской области.

