В ТОР «Столица Арктики» одобрен еще один резидент

Мурманская область >> Промышленность >> 22.12.2020

Компания «Прайм-Лайн» стала новым резидентом территории опережающего развития. Она будет делать плиты для терминала хранения, отгрузки, транспортировки сжиженного природного газа. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб. Когда предприятие начнут строить, пока неизвестно.

Губернатор А. Чибис отметил, что подрядчики стройки в Белокаменке в 2020 г. дополнительно дали региону 1 млрд руб. налогов в бюджет. Речь идет о НДФЛ, уплаченном работниками на объектах. Благодаря допдоходам можно позволить увеличение расходов на ремонт дорог, благоустройство, соцпрограммы, школьное питание.

Ранее четвертым резидентом «Столицы Арктики» стал «Морской терминал Тулома». Желающие стать резидентами особой экономической зоны есть всегда, так как многие считают российскую Арктику перспективным регионом, который нуждается в развитии. Конкурентов по многим направлениям здесь нет, а значит, есть возможность стать лидером направления, заняв выгодную нишу первым, при этом получить ряд преференций от государства.





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