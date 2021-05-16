Бесплатные места на Маргаритинской ярмарке получили 89 компаний и предпринимателей

Архангельская область >> Экономика >> 25.09.2021

Губернатор Архангельской области А. Цыбульский поручил увеличить количество бесплатных мест на Маргаритинке для местных производителей.

Через Агентство регионального развития их получили 89 МСП, которые представили продукцию на 106 стендах выставки.

В 2021 г. глава региона поставил задачу - увеличить финансирование, и если позволит территория, количество бесплатных мест для торговли. Гендиректор Агентства регионального развития М. Заборский поддержал товаропроизводителей предоставлением мест, организовал информационную кампанию, образовательные программы и консультации по острым вопросам.

Предприниматели, воспользовавшиеся услугой, начали выводить на рынок свои новые бренды. Например, глава крестьянского хозяйства А. Попов возрождает на Онежском полуострове солеварение.

Поморская соль когда-то была знаменита на Руси. Сейчас воссоздают старинные колодцы, где добывалась соль, технологию выпаривания, создается ручное производство. Соль богата полезными элементами и является уникальным продуктом, а участие в Маргаритинской ярмарке познакомит с солью жителей и гостей Архангельска.





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