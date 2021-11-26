Аграрии Коми готовы повысить удои, а молокозаводы - увеличить объемы переработки
Аграрии Коми могут повысить удои, предприятия переработке молока - поднять объемы переработки. Готовность озвучена на совещании по проблеме дефицита молока в Минсельхозе.
Крупный поставщик из Вологды ушел, как и Кировская молочная компания, у которой было 20% продаж в торговых точках. У молзавода 20 главных поставщиков, недопоставка составляет 10 тонн молока.
Цены на молоко на 4% выросли. Средняя цена на молоко составляет 29,82 коп. за 1 литр, а базовая цена за молоко первого сорта - 24 руб. В связи с этим анонсировано повышение цены молока в торговых сетях.
Дополнительную поддержку окажут фермерским хозяйствам - 18 млн руб. на содержание взрослой птицы и скота. Субсидию некоторые хозяйства пустят на покупку племенных коров. Цель - повысить удои, обновить кормовую базу, технику. Продолжится обновление материально-технической базы – замена тракторов, бороны. Работникам должно быть удобно пахать, сеять, убрать урожай.
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