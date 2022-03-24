Жители Сыктывкара поделились списком антикризисных закупок

Республика Коми >> Экономика >> 24.03.2022

Каждый четвертый житель Коми ожидает повышения цен, делает покупки впрок, из-за чего в магазинах постоянные очереди и искуственный дефицит . Чаще люди запасаются бакалеей.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob принимали участие представители активного населения всех округов РФ, и Сыктывкара в том числе.

Закупки впрок делали 24% горожан. 76% не закупали ничего. Респонденты объясняют это отсутствием паники, тем, что еще коронавирусную гречку не съели.

Покупать товары в кризис свойственно лицам 45+ (29 %). Реже так поступают лица с доходом от 80 тыс. руб. (21 %).

Чаще горожане выбирали крупы, масло, макаронные изделия, сахар и соль, чай и кофе,а также муку — 46%. Бытовую химию купили 16%, товапы личной гигиены — 14%, 10% купили лекарства. Покупали все подряд 8% респондентов. 5% купили консервы для животных, 4% - одежду, обувь, 3% - электронику, бытовую технику, автозапчасти, косметику.

Женщины покупают бакалею, лекарства, бытовую химию и предметы гигиены, мужчины – автозапчасти, материалы для автомобилей.





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