Жители Сыктывкара поделились списком антикризисных закупок

Каждый четвертый житель Коми ожидает повышения цен, делает покупки впрок, из-за чего в магазинах постоянные очереди и искуственный дефицит . Чаще люди запасаются бакалеей.



В опросе сервиса по поиску работы SuperJob принимали участие представители активного населения всех округов РФ, и Сыктывкара в том числе.



Закупки впрок делали 24% горожан. 76% не закупали ничего. Респонденты объясняют это отсутствием паники, тем, что еще коронавирусную гречку не съели.



Покупать товары в кризис свойственно лицам 45+ (29 %). Реже так поступают лица с доходом от 80 тыс. руб. (21 %).



Чаще горожане выбирали крупы, масло, макаронные изделия, сахар и соль, чай и кофе,а также муку — 46%. Бытовую химию купили 16%, товапы личной гигиены — 14%, 10% купили лекарства. Покупали все подряд 8% респондентов. 5% купили консервы для животных, 4% - одежду, обувь, 3% - электронику, бытовую технику, автозапчасти, косметику.



Женщины покупают бакалею, лекарства, бытовую химию и предметы гигиены, мужчины – автозапчасти, материалы для автомобилей.