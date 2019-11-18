СЖД вложат в инфраструктуру Коми 2,5 млрд руб.

Северная железная дорога планирует развивать свою инфраструктуру в Коми, поэтому выделит 2,5 млрд руб. на работы, о чем рассказала глава СЖД Р. Сайбаталова.



Соглашение о сотрудничестве подписано с Правительством Коми. Деньги направят на реконструкцию перронов и вокзалов, которые находятся в плачевном состоянии и разваливаются на глазах. Также в планах замена шпал из дерева на железобетонные, прокладка бесстыковых путей (же в этом году планируют уложить 80 км, а всего будет 1,5 тыс. км.).



С 2018 г. СЖД направили в регион 20 млрд руб., на которые завезли грузов 69 тонн, обновили пассажирские поезда для пригородных маршрутов. Продолжается ремонт сыктывкарского контейнерного терминала.



По плану продолжится благоустройство сыктывкарской привокзальной площади, проложат надземный переход над рельсами. Само здание вокзала уже построили. Один из наиболее крупных проектов - глубоководный порта "Индига", который построят для круглогодичного использования. Также в Коми построят железную дорогу из Сосногорска в Индигу.



































