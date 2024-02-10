Выросли цены на жилье в Сыктывкаре

В прошлом году стоимость 1 квадрата в столице Коми перевалила за 100 тыс. руб. Это касается новостроек, квартир вторичного рынка с улучшенным качеством.



Росстат ежеквартально обновляет средние цены жилья в регионах. По статистике в конце 2022 г. цена квадрата в новостройках была 88,6 тыс. руб. В первом полугодии цены незначительно упали, во втором - выросли и покрыли снижение. Уже в конце 2023 г. квадрат стоил 106,8 тыс. руб., что на 20,5% больше прошлогоднего показателя.



На вторичном рынке в Сыктывкаре все типы жилья также подорожали на 13,2%. Рост цен был поступательным. Он достиг 98 тыс. руб. Разные квартиры выросли в цене в зависимости от качества жилья.



На 3% подорожали квартиры низкого качества. На конец 2022 г. 1 квадрат стоил 66,9 тыс. руб., на конец 2023 г. - 69,2 тыс.

Что касается типовых квартир среднего качества, то они подорожали больше всего - на 26,7% (было 74,7 тыс. руб., стало 94,7 тыс.).

Жилье улучшенного качества подорожало со 100 тыс. до 102,8 тыс. руб., т. е. на 10%.