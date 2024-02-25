4 мурманские компании попали под санкции США

Мурманская область >> Экономика >> 25.02.2024

В обновленный список компаний, попадающих под санкции, включены Новатэк-Мурманск, КРДВ Мурманск, Арктические Морские Инженерно-Геологические экспедиции, Севморнефтегеофизика.

Новые санкции к России ввели США накануне второй годовщины вторжения войск РФ на территорию Украины и в связи со смертью политика А. Навального.

Теперь компании, осуществляющие свою деятельность в Мурманской области и там же зарегистрированы, не имеют право сотрудничать с американскими компаниями и бизнесменами, а их представители въезжать на территорию США. Об этом сообщило Управление контроля за иностранными активами.

Напомним, что санкции значительно ограничивают финансовую и экономическую систему страны. По количеству санкции Россия обогнала даже Иран, который долгое время оставался лидеров в этом аспекте. В ответ на эти санкции РФ не оставалось ничего другого как применить ответные санкции, хотя смысла в них особого не было.

Также ответом на введение войск РФ в Украину стал уход бизнеса иностранных компаний с территории РФ. Свернули свою деятельность, чем подорвали экономику РФ, Shell, Renault, Siemens, British American Tobacco, Nissan, McDonald's.






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