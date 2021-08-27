Федеральный бюджет перечислит 400 млн руб. на горячее питание учеников начальной школы в Карелии

Республика выполнила требования Роспотребнадзора по питанию учеников 1 — 4 классов.



30 тыс. школьников будут получать горячее питание в следующем учебном году. Чтобы накормить школьников потратят 400 млн руб. Деньги поступят из федеральной казны в форме субсидии. В этом году проблему с горячим питанием решить не удалось, и не все школы смогли его обеспечить, а по приоритетной программе правительства страны все дети начальной школы должны получать горячее питание.



Карельские школы выполнили все требования для обеспечения горячим питанием. На ремонт школ, пищеблоков, в текущем году потрачено 567,7 млн руб. В пищеблоках должны быть выполнены определенные условия, без которых горячее питание невозможно.



Всего в школах республики будут учиться 72,3 тыс. школьников.



В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» решают острые проблемы в сфере образования. Проведены ремонты полов, окон, крыши Устьянцевской школы, крыши Миасской школы №1 на 5 млн руб. На 723 тыс. руб. благоустроена площадка у Мирненского детсада. Заканчиваются работы по ремонту зданий в Алабугской, Шумовской школах.





