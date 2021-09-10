Студентам МАГУ рассказали о поддержке молодых педагогов
Министр образования Мурманской области О. Дзюба встретилась со студентами факультета естественных и математических наук МАГУ (арктического госуниверситета). Мероприятие состоялось в формате «свободного микрофона», а участие в нем приняли депутаты областной думы Е. Тарбаев и Л. Круглова.
Многие студенты хотят связать профессиональную деятельность с преподаванием, и острой темой обсуждения стала проблема нехватки учителей в регионе.
В родных городах, селах Заполярья вопрос стоит остро, так как многие учителя уезжают в областной центр, другие регионы.
Эту задачу помогает решить госпрограмма «Земский учитель». В муниципалитеты области изъявили желание ехать учителя из разных регионов страны. Им выплачиваются подъемные – 1 млн руб., оказывают методическую поддержку.
Министр поделилась своим педагогическим опытом, рассказала о трудностях, которые ждут молодых учителей, подчеркнув, что развита система наставничества, молодой педагог может за любой помощью обратиться к старшим товарищам, и ему помогут.
Студенты задавали вопросы по образованию, медицине, соцсфере.
В конце встречи министр пожелала студентам удачи, посоветовав быть смелыми.
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