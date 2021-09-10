Студентам МАГУ рассказали о поддержке молодых педагогов

Мурманская область >> Образование >> 10.09.2021

Министр образования Мурманской области О. Дзюба встретилась со студентами факультета естественных и математических наук МАГУ (арктического госуниверситета). Мероприятие состоялось в формате «свободного микрофона», а участие в нем приняли депутаты областной думы Е. Тарбаев и Л. Круглова.

Многие студенты хотят связать профессиональную деятельность с преподаванием, и острой темой обсуждения стала проблема нехватки учителей в регионе.

В родных городах, селах Заполярья вопрос стоит остро, так как многие учителя уезжают в областной центр, другие регионы.

Эту задачу помогает решить госпрограмма «Земский учитель». В муниципалитеты области изъявили желание ехать учителя из разных регионов страны. Им выплачиваются подъемные – 1 млн руб., оказывают методическую поддержку.

Министр поделилась своим педагогическим опытом, рассказала о трудностях, которые ждут молодых учителей, подчеркнув, что развита система наставничества, молодой педагог может за любой помощью обратиться к старшим товарищам, и ему помогут.

Студенты задавали вопросы по образованию, медицине, соцсфере.

В конце встречи министр пожелала студентам удачи, посоветовав быть смелыми.





Рекомендуем по теме:

Съезд "Молодой педагог: путь к успеху и профессиональному развитию" прошел в Вологде

Показ арктической моды прошел в Мурманске

В столице Коми выбрали лучшего учителя

Система образования Карелии близка к коллапсу

В Карелии выбрали лучших учителей

Средняя зарплата по Коми у учителей - 44 тыс. 81 руб.


Суд в Вологде подтвердил обоснованность отказа партии "Новые люди" в регистрации на выборы

Из Архангельска стартовала экспедиция по изучению редких животных Арктики

Поморским предпринимателям предлагают обзавестись наставниками

Форелеводческое хозяйство в Приладожье оштрафовали на 450 тыс. руб. за захоронение 6 тонн рыбы

2 спецгрузовика с рыбой приехали в Колу

Ключевые вопросы развития лесопромышленного комплекса РФ обсудили в Архангельской области

Врачам в Ненецком округе будут компенсировать бессрочную аренду жилья
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета