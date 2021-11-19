Школам и детсадам Вологды разрешили проводить новогодние елки

Вологодская область >> Образование >> 19.11.2021

В городе разрешили новогодние утренники в детсадах и школах, но родителей на них пускать не будут.

Мероприятие будут проводиться в школах, садиках, детском центре, музеях, театрах, только нельзя смешивать классы, соблюдать все меры предосторожности.

Последние изменения запрещают массовые мероприятия для молодежи и детей до 2024 г. Рекоменданции остаются прежними. О смягчении/отмене ограничений пока речи не идет, можно только надеяться, что их не усилят.

Требования Роспотребнадзора с школам и садикам таковы:

- не пересекаться детским потокам, а мероприятия разрешить только на территории группы или класса для группы или класса;
- родителей, фотографов на праздник не допускать, обходиться своими силами.

Сделать это будет трудно, так как взрослые ребята сами в состоянии себя собрать к утреннику, а маленьким нужна помощь в одевании, гриме и т. д. Но лучше уж так, чем вообще остаться без самого главного праздника в году второй год подряд. На послабления рассчитывать не стоит. Как будут проводить елки в театрах и музеях, пока неизвестно.





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