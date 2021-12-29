САФУ со второй попытки запустил конкурс с призами для вакцинированных студентов

Совет студсамоуправления САФУ с администрацией вуза организовали акцию «Университет без COVID». Они разыгрывают ценные призы среди вакцинированных от коронавируса студентов.



Пандемия не отступает, а справиться с ней можно только совместными усилиями. По этой причине было принято решение запустить акцию «Университет без COVID». Участвовать в ней могут все привитые от ковида совершеннолетние студенты САФУ. Призы акции — смартфон, ноутбук, беспроводные наушники, приоритет в отборе участников в экспедицию «Арктический плавучий университет». Акция длится до 14 февраля.



Напомним, что конкурс анонсировали 2 декабря, но потом упоминания о нем почему-то пропали с сайта САФУ, из страниц вуза в соцсетях. Совет студенческого самоуправления пояснил, что старт акции перенесли на поздний период. Изначально в призах был не просто приоритет в конкурсном отборе в АПУ, но и участие в экспедиции. Акцию передвинули поближе к праздникам и сессии по каким-то своим соображениям.