САФУ со второй попытки запустил конкурс с призами для вакцинированных студентов

Архангельская область >> Образование >> 31.12.2021

Совет студсамоуправления САФУ с администрацией вуза организовали акцию «Университет без COVID». Они разыгрывают ценные призы среди вакцинированных от коронавируса студентов.

Пандемия не отступает, а справиться с ней можно только совместными усилиями. По этой причине было принято решение запустить акцию «Университет без COVID». Участвовать в ней могут все привитые от ковида совершеннолетние студенты САФУ. Призы акции — смартфон, ноутбук, беспроводные наушники, приоритет в отборе участников в экспедицию «Арктический плавучий университет». Акция длится до 14 февраля.

Напомним, что конкурс анонсировали 2 декабря, но потом упоминания о нем почему-то пропали с сайта САФУ, из страниц вуза в соцсетях. Совет студенческого самоуправления пояснил, что старт акции перенесли на поздний период. Изначально в призах был не просто приоритет в конкурсном отборе в АПУ, но и участие в экспедиции. Акцию передвинули поближе к праздникам и сессии по каким-то своим соображениям.





Рекомендуем по теме:

«Арктический плавучий университет» отправляется в Арктику из Архангельска

САФУ Архангельска активно презентуют для Монголии

Форум "Арктика - территория диалога" перенесли из Архангельска в Санкт-Петербург

Коряжемский филиал САФУ закрывается

Студентов САФУ привлекут к благоустройству Архангельска

И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"


В рамках акции «Сохраним лес» установили рекорд по высадке деревьев

Онлайн игровые автоматы на реальные деньги Казахстане

В Череповце строится самый большой в Вологодской области торговый центр

Череповецким школьникам будут выдавать десерт на обед

Играйте в аппараты 777 в лицензионном игровом клубе казино Pin Up

Запускайте автоматы 777 на официальном сайте казино Вулкан Старс

«Северсталь» продает «Воркутауголь» Роману Троценко
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета