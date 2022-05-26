200 школьников поедут домой в тундру на каникулы

В НАО стартовала кампания по транспортировке детей из Нарьян-Мара на каникулы. Многие дети живут в отдаленных поселках и даже тундре, где трудятся их родители.



Первые рейсы со школьниками отправились в отдаленные поселения 21–22 мая в Несь, Ому, Чижу, Кию, Шойну, Снопу и Вижас, а также в оленеводческие хозяйства. Это было западное направление доставки. Следующие рейсы полетят в Нижнюю Пешу, Индигу, Выучейский, Нельмин-Нос, Каратайку, Варнек, Усть-Кару, Харуту, Хорей-Вер, Бугрино. Отвезут школьников вертолеты и в тундру.



В Департаменте образования НАО сообщают, что график может быть изменен в связи с изменением координат кочующих оленеводческих бригад. Всего к родителям отправят 216 детей, чьи родители придерживаются кочевого образа жизни, живут в селах, где нет средних и основных общеобразовательных организаций. Родителям тяжело расставаться со своими детьми так надолго, но они понимают, что сейчас без образования нет перспектив, кроме как продолжить трудный путь родителей. Родители для своих детей такой участи не хотят.

