200 школьников поедут домой в тундру на каникулы

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 26.05.2022

В НАО стартовала кампания по транспортировке детей из Нарьян-Мара на каникулы. Многие дети живут в отдаленных поселках и даже тундре, где трудятся их родители.

Первые рейсы со школьниками отправились в отдаленные поселения 21–22 мая в Несь, Ому, Чижу, Кию, Шойну, Снопу и Вижас, а также в оленеводческие хозяйства. Это было западное направление доставки. Следующие рейсы полетят в Нижнюю Пешу, Индигу, Выучейский, Нельмин-Нос, Каратайку, Варнек, Усть-Кару, Харуту, Хорей-Вер, Бугрино. Отвезут школьников вертолеты и в тундру.

В Департаменте образования НАО сообщают, что график может быть изменен в связи с изменением координат кочующих оленеводческих бригад. Всего к родителям отправят 216 детей, чьи родители придерживаются кочевого образа жизни, живут в селах, где нет средних и основных общеобразовательных организаций. Родителям тяжело расставаться со своими детьми так надолго, но они понимают, что сейчас без образования нет перспектив, кроме как продолжить трудный путь родителей. Родители для своих детей такой участи не хотят.





Рекомендуем по теме:

В НАО из школ к месту проживания родителей доставлено 225 учеников

Проект НАО "Кочевое образование" может найти поддержку ООО "Восток НАО"

Стоматологическая бригада оказывает помощь жителям отдаленных населенных пунктов НАО

Врачи окружной стоматологической поликлиники возобновили выезды в села

С начала года стоматологическую помощь получили более 700 жителей отдаленных сел

В тундре НАО откроются 3 кочевых детских сада


Во время весеннего половодья НАО будет сотрудничать с соседними регионами

На создание пространств для молодежи «СОПКИ.SPORT» в Мурманской области направят 50 млн руб.

360 тыс. вологжан объединил Вологодский областной совет ветеранов

В сыктывкарских школах усилили меры безопасности после инцидента с оружием

Самый большой искусственный водопад Карелии откроется в майские праздники

В Юркино под Мурманском огонь уничтожил несколько дачных построек

Вологду включили в список национальных маршрутов РФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета