Медаль «Арктический учитель» учредят в Мурманской области
На портале «Открытый электронный регион» появился проект постановления, учреждающий знака отличия от губернатора Мурманской области. Это новая медаль «Арктический учитель».
Ее получают педагоги, главы областных, муниципальных образовательных госорганизаций МО, главы частных школ, работающие в образовании от 10 лет. Также награду могут получить представленные к наградам лица из Мурманской области, Мурманоблдумы, представители губернатора МО, минобразования МО.
Основание для награждения - значительный вклад в образование, воспитание, развитие системы во время своей трудовой деятельности; достижения учеников; достижения в развитии наставничества; подготовка учеников, которые побеждают в конкурсах, олимпиадах всех уровней от регионального до международного.
Награжденный получает помимо самой медали удостоверение, а также премию 7,5 тыс. руб. из средств ходатайствующего учреждения образования.
Обсуждение проекта закончится 15 августа. Смысл учреждения медали не ясен, поскольку на популяризацию профессии она не повлияет.
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