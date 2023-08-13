В ВоГУ готовят кадры для деревянного домостроения

Ректор Инженерно-строительного института ВоГУ Е. Ильичев во время обсуждения темы строительства зданий из дерева рассказал, что одной из проблем в сфере является воспитание квалифицированных специалистов, которые умели бы проектировать, а потом строить подобные объекты.



Сейчас многим людям кажется, что деревянные жилые дома - это пережиток прошлого. В памяти всплывают деревянные бараки, которые до сих пор стоят во многих северных городах, и в этом пережитке прошлого до сих пор живут люди.



Ильичев так не считает, поэтому хочет подготавливать специалистов именно по деревянным домам. Магистрантов он направляет в конструкторские бюро деревообрабатывающих, строительных компаний Вологодчины. В ВУЗе работает образовательный центр по дереводомостроению, созданный в результате подписания соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией деревянного домостроения, вузом, органами власти. В этом центре будут проходить подготовку/переподготовку профессиональные кадры для строительства деревянных зданий.



Почему на Вологодчине продолжают строить деревянные дома, Ильичев не объяснил, хотя ответ на этот вопрос было бы интересно услышать многим.



Медиапроект «Строим будущее России». в рамках которого проводятся телемосты и обсуждение важных строительных тем, длился 7-11 августа в режиме вещания 24/7. Это были телемосты с регионами, поздравления с Днем строителя, обсуждения актуальных вопросов, интервью с экспертами, программы с участием молодых специалистов.



