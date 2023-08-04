В ухтинский детсад для особенных детей купили новое оборудование

В детском саду №40 в Ухте появится новое оборудование благодаря полученному гранту от “Лукойл”. Садик для особенных детей уже имеет сенсорную комнату, но она давно нуждается в обновлении, поскольку появляются новые модели адаптационного оборудования, например, интерактивная песочница isandbox, которую разработали и сделали в Томске. Детский сад принял участие в конкурсе культурных и соцпроектов, выиграл и получил средства на покупку оборудования от “Лукойл”.



Когда будет куплена интерактивная песочница, пока не известно, но в во всех таких конкурсах на реализацию представленного проекта дается определенное количество времени, за которое деньги гранта должны быть освоены или будут востребованы обратно в фонд грантов.



В детсаду 108 деток. Сенсорная комната работает с 2009 г., помогая адаптации. Проект “Три кита” стимулирует визуальные, аудиальные, тактильные восприятия, помогает справится с эмоциями. В перспективе планируется покупка сенсорных гамаков с пластинами, балансиров-лабиринтов и искусственных обнимашек. Все это оказывает помощь особенным детям.