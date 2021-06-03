Программа детского туристического кешбэка стартовала в Вологодской области

К программе присоединились 4 туркомпании, 13 загородных лагерей - «Искра», «Единство», «Дружба», «Корабелы Прионежья», «Озерки», «Школа путешественников Ф. Конюхова», «Жемчужина Мологи», лагерь им. А. Яшина, «СОК «Изумруд», оздоровительно-образовательные центры «Солнечный» и «Лесная сказка», санаторий «Бобровниково». Подключения объектов продолжается, а список участников пополняется.



За 3 дня работы программы кэшбека родители Вологодской области купили 455 путевок, и часть затрат на покупку им будет возмещена.



Если покупатель имеет уведомление на льготу, он может пользоваться кешбэком. Можно получить возврат 50% суммы, которая доплачивается к уведомлению, до 20 тыс. руб. Если путевка стоит 20 тыс. руб., на 10 тыс. руб. у семьи есть уведомление, и если она оплатит 10 тыс. руб. картой «Мир», на карту поступят 5 тыс. руб. (50%).



Для купивших путевки в лагеря до начала программы кешбэка, за наличные, с оплатой картами других банков, агентство по туризму разработает другой механизм возврата, доступный через Единый портал госуслуг с 15 июня. Деньги будет поступать после возвращения ребенка из лагеря.