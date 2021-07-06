500 тыс. руб. заплатят жители Череповца за не сданные вовремя ПЦР-тесты

Напомним, что жители Вологды обязаны соблюдают правила жизни в условиях пандемии ковида, в том числе сдавать ПЦР-тест в течение 3-х дней после возвращения из других стран. Многие не имеют на это времени и просто забывают сдать тест, многие это делают преднамеренно.



Отказ от теста теперь повлечет финансовые потери, так как не сделанный своевременно тест придется заплатить штраф. С начала года жители Череповца уже должны государству штрафов на полмиллиона рублей. 1,5 млн руб. заплатят юрлица, которые были замечены в нарушении санитарных норм. Если обнаружится вспышки коронавируса в компании или на предприятии, к ней проявят повышенное внимание в Роспотребнадзоре. Вспышки болезни могут быть только там, где не соблюдаются антиковидные требования.



Власти Вологодской области отмечают, что во время распространения ковида и в желании его сократить власти будут действовать жестко, потому что другого языка люди не понимают. Они не носят СИЗ, «забывают» вакцинироваться и сдавать тесты, прилетев с отпуска.