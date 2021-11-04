В Коми с начала года 6174 беременных получили пособие на еду

Республика Коми >> Финансы >> 04.11.2021

Ежемесячно 1000 руб. может получить женщина с беременностью сроком от 12 недель, состоящая в медицинской организации на учете.

Госпомощь на покупку продуктов с января в месяц получали 800 малоимущих матерей. Пособие на покупку продуктов выплачивается ежемесячно беременным в размере 1000 руб. Эту меру поддержки предоставляют без учета критериев нуждаемости, и ее может получить беременная 12 недель и больше, состоящая на учете по родам или беременности в медорганизации региона.

Пособие на покупку продуктов действует в Коми с прошлого года. Вид поддержки стал востребованным, его актуальность не снизилась. С начала года получательницами пособия стали 6174 жительницы Коми, а из бюджета на эти цели направлено 25,7 млн руб.

Пособие на продукты получают и все малоимущие кормящие матери. Размер этого пособия был увеличен до 676 руб. Эти деньги помогают кормящим с невысокими доходами обеспечить полноценным питанием ребенка в первые годы жизни. Такой вид помощи в месяц получают 811 человек. Расходы бюджета на соцпомощь с начала года составили 5,1 млн руб.





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