В Архангельской области с 2022 г. маткапитал выплачивается на третьего и последующих детей

Архангельская область >> Финансы >> 07.01.2022

С января региональный материнский капитал выплачивается не на третьего ребенка, как раньше, но и на всех последующих.

Министр труда, соцразвития и занятости Архангельской области С. Свиридов рассказал, что размер выплаты 113 тыс. руб. Их можно тратить на любые семейные нужды. Выплата не целевая.

Меру поддержки назначают проактивно. Родители не должны собирать документы, писать заявление, потому что вся информация о рождении ребенка сразу поступает в орган соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия. Выплату делают не раньше 2-х месяцев с рождения малыша.

Финподдержка многодетных семей – направление нацпроекта «Демография». Она призвана поддержать семьи с большим количеством детей, стимулировать семьи рожать как можно больше детей и не бояться, что их будет не на что содержать. Сегодня многодетных семей, в которых больше 3-х детей не много, а для улучшения демографии страны должно быть больше.





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