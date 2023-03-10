С 1 июля в НАО проиндексируют зарплаты в бюджетной сфере на 5,5%

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 10.03.2023

Деньги на индексацию будут заложены в бюджет на мартовской сессии.

Глава округа Ю. Бездудный напомнил о том, что 23 марта пройдет сессия Собрания депутатов, на которой представят изменения в главный финдокумент. Поправки носят соцхарактер.

Поправки в бюджет затронут зарплаты. В РФ повысят зарплату 1 октября, а в НАО - 1 июля. Это субсидии для оленеводов, сельского хозяйства, молочных сельхозтоваропроизводителей.

Доходы остались прежними, добавлены расходы 3 млрд руб. Это возможно за счет сформировавшейся «подушки безопасности» по итогу 2022 г.

Поправками предусмотрена 100% обеспеченность субсидий в ЖКХ, АПК, на что выделят 800 млн руб. Заложена субсидия в АПК на молоко 80 млн руб. 200 млн руб. Пойдет на капремонты учреждений здравоохранения и образования.

Также заложено финансирование улучшения условий проживания, расселение из ветхого/аварийного жилья. 238 млн руб. направят на покупку квартир.

40 млн руб. предусмотрено на развитие системы безопасности «Безопасный город». 1,9 млн руб. направят на организацию мероприятий для молодежи - участие в международных, российских, межрегиональных мероприятиях.





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